Ясновидящая объяснила слухи о разрыве Прилучного и Карпович порчей

Москва, 1 марта. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный из-за наложенной на него порчи выбирает не тех женщин, заявила ясновидящая Татьяна Московская.

В прошлом году Прилучный со скандалом развелся с моделью и актрисой Агатой Муцениеце. Вскоре стало известно о его романе со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Но и этот союз, судя по появившейся в Сети информации, вскоре распался.

По мнению ясновидящей, Прилучный невольно выбирает себе в спутницы дам, с которыми не сможет построить счастливое будущее. Примечательно, что и Муцениеце, и Карпович родились 1 марта, но с разницей в три года.

«Это мимолетная страсть. Прилучный подсознательно выбирает себе женщину вот с такой неподходящей датой рождения по нумерологии из-за порчи», — цитирует Московскую Nation News.

Ясновидящая объяснила, что союз актеров был обречен на разрыв также и из-за разницы в возрасте. Карпович старше Прилучного, а это значит, что именно она «командовала» в отношениях.

Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и вскоре поженились, а затем стали родителями сына и дочери. К разрыву привело множество факторов. По некоторым данным, звезда сериала «Мажор» часто выпивал и изменял супруге.