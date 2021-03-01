Спасшего более 100 человек пожарного наградили медалью «За отвагу» в Тюмени

Тюмень, 1 марта. Командующий отделением пожарно-спасательной части получил медаль «За отвагу» в Тюменской области. За 16 лет службы он спас более 100 человеческих жизней.

Прапорщику Александру Дружинину вручил награду полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На торжественной церемонии герой отметился речью о бесстрашии спасателей перед лицом опасности.

Мужчина подчеркнул, что несколько лет посвятил любимому делу и ни разу не пожалел о выборе профессии. Ранее Дружинин был представлен к медалям «За воинскую доблесть» и «За отвагу на пожаре».

Сегодня отличились еще и приморские спасатели — они эвакуировали 20 человек из крупного пожара в Артеме, сообщает Deita. В результате ЧП никто не пострадал.