Эмир Кустурица отказался вступать в Сербскую академию наук

Белград, 1 марта. Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица отказался от статуса кандидата в члены Сербской академии наук и искусств (САНУ).

Решение режиссера связано с его несогласием с позицией главы САНУ Владимира Костича по вопросу Косово и Метохии.

В начале года руководитель САНУ в эфире государственной радиостанции «Белград» открыто выразил мнение, что наиболее правильным решением для Сербии было бы отказаться от попыток сохранить в своем составе Косово и Метохию:

«Кто-то этому народу (сербам — прим. ред) должен сказать, что Косово больше ни де-факто, ни де-юре — не в наших руках. Боюсь, что в данный момент единственная политическая мудрость — это как именно, сохранив достоинство, покинуть Косово», — заявил Костич.

К слову, в том же эфире академик заявил, что кроме интеграции в ЕС, ради которой нужно отречься от Косово и Метохии, у Белграда нет выбора, а союзничество с Россией — лишь «искусственная альтернатива», и выразил сомнения в том, нужна ли ей Сербия.

Kusturica odbio kandidaturu za SANU, optužio Kostića za mešanje u proces https://t.co/ShgIGBcGo5 — TV N1 Beograd (@N1infoBG) February 28, 2021

В своем авторском тексте для портала Искра Кустурица объяснил, что не верит в «добрые намерения Костича» и не согласен с «его видением будущего Косово и Метохии, которое не просто отличается от молчаливого мнения большинства членов САНУ, но и полностью совпадает с видением Сороса в отношении оккупированного Косово и Метохии, а также будущего Сербии».

Он заявил, что за предложением САНУ стоит его «мстительный» директор Владимир Костич. «С тяжелым сердцем я принял решение поблагодарить Отделение языка и литературы САНУ за предоставленный мне статус кандидата в члены этой престижной организации, и любезно попросить вычеркнуть мое имя и фамилию из упомянутого списка», — написал Кустурица.

Кроме того, по мнению режиссера, в Сербии на сегодняшний день достаточно молодых писателей, которые заслуживают стать академиками раньше него самого.

Кустурица предположил, что было бы логичнее, если вместо Отделения языка и литературы, предложенного Костичем, его кандидатуру выдвинуло бы недавно созданное Отделение искусств, где кандидатами являются театральные деятели, и которое покрывает ту область, в которой он достиг самых заметных результатов.

В своем тексте, раскрывающем причины отказа быть кандидатом в члены САНУ, режиссер также выразил мнение, что из-за взглядов Костича Академия еще не скоро сможет озвучить свою официальную позицию в отношении статуса и будущего Косово и Метохии, несмотря на призывы к этому видных ее деятелей.