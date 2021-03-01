Глава Евросовета приехал в Тбилиси для встречи с властью и оппозицией Грузии

Тбилиси, 1 марта. Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Тбилиси и предложил провести встречу совместно с властями и оппозицией.

По словам главы Евросовета, его визит связан с усугублением политической ситуации в страны. Мишель отметил, что обстановка в Грузии беспокоит ЕС. В связи с этим Евросовет призывает стороны принять меры по урегулированию ситуации. Мишель также предложил провести встречу совместно с властями и оппозицией.

Согласно полученной информации, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал инициативу блестящей и согласился.

Федеральное агентство новостей сообщало, что грузинская оппозиция готовилась к масштабным акциям протеста.