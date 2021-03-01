Молодая жена Игоря Николаева показала семейное фото за роялем

Москва, 1 марта. Супруга композитора Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — опубликовала в Instagram трогательный семейный снимок с мужем и 5-летней дочерью.

Звездная семья позирует за роялем. Наследница композитора устроилась на коленях у отца и пытается играть на инструменте. Молодая жена Николаева для фото выбрала ярко красное платье с открытыми плечами. Сам артист одет не так празднично: на нем обычная белая футболка и джинсы.

«С первым днем весны!!!» — поздравила своих подписчиков Проскурякова.

Поклонники поспешили в комментариях ответно поздравить жену Николаева и отметили, что звездное семейство выглядит очень счастливым.

«С весной вашу потрясающую семью»;

«Такие обаятельные!»;

«Очень милое фото! Весеннего вам тепла и настроения», — написали подписчики.

Николаев и Проскурякова познакомились в 2006 году во время гастролей музыканта в Екатеринбурге. Между ними завязалось общение, а позже девушка обратилась к композитору за помощью с карьерой, когда не смогла пройти в телевизионное шоу «Народный артист». Сотрудничество в итоге переросло в серьезные отношения, а позже в свадьбу.

Юлия Проскурякова часто оказывается в центре скандалов. Недавно она поссорилась с певицей Дейнегой из-за парковочного места.