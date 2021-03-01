МИД Сербии: мы искренне любим Республику Сербскую и продолжим ей помогать

Белград, 1 марта. Глава сербского дипломатического ведомства Небойша Селакович заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, с которой строит максимально хорошие отношения. Однако она также любит Республику Сербскую и продолжит помогать своему народу за рекой Дрина, не нанося ущерба кому-либо другому.

«Политическая ситуация такова, что мы находимся в двух разных государствах, но и в Республике Сербской (РС), и в самой Сербии проживает в большинстве своем сербский народ. Если вы меня спросите, насколько важно сотрудничество, это будет равносильно вопросу, хорошо ли, когда братья сотрудничают, разговаривают и нормально живут в братской любви. Конечно, да!» — сказал Селакович в эфире телеканала РТРС в связи с годовщиной принятия первой Конституции РС.

Министр иностранных дел отметил, что Сербия и РС вместе отмечают как Сретенье, на которое приходится День государственности Сербии, так и День Конституции Республики Сербской. РС продолжает наследовать государствообразующее осознание важности верховенства закона и правового устройства, которые заложил еще Милош Великий в 1835 году. Его дело продолжили все сербские правители, принимавшие существенные для государства и истории конституционные документы.

«Очень важно, что тогдашний председатель правительства Сербии, а сегодня уже президент Александр Вучич вместе с занимавшим в ту пору пост президента Республики Сербской, а ныне сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком инициировали совместное празднование этих дат. Они указывают на события и персоналии из нашей истории, которые являются значимым элементом нашей национальной идентичности, национального самосознания, патриотизма и культуры памяти», — заявил глава сербского МИД.

По его мнению, Сербия и Республика Сербская продолжат и в будущем совместно отмечать главные праздники и тем самым покажут, что они единый народ, где бы ни жили и в какой бы государственной системе ни находились.

«Мы должны знать, что мы — сербы. Мы не оскорбляем остальных, никому не причиняем вреда, но свой народ любим и уважаем, потому что без этого самоуважения у нас не будет возможности проявить уважение к кому-либо еще, — отметил Селакович.

The muezzin’s call to prayer mingled with the sound of church bells in Sarajevo ????⛪️????



Happy #IndependenceDay to Bosnia and Herzegovina! ????????pic.twitter.com/puYoCyLGB7 — Bosnian History (@BosnianHistory) February 28, 2021

Сегодня день своей независимости отмечает Босния и Герцеговина, составной частью которой является Республика Сербская, обладающая в рамках единого государства широкой административно-территориальной автономией. В Республике Сербской не скрывают стремления реализовать волю своих граждан и обрести независимость от Боснии и Герцеговины с последующей возможностью объединения с Сербией. Там неоднократно поднимался вопрос о проведении референдума по отделению от БиГ.