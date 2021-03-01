Память шестой роты псковских десантников почтили в России. ФАН-ТВ

Сохранить высоту 776 — задача, которая стояла перед десантниками. Воинский долг они выполнили ценой собственной жизни.

В начале февраля 2000 года чеченские боевики отступали из Грозного. Город взяли российские военные. Боевики пытались выйти из окружения через Аргунское ущелье. Удары по террористам с воздуха наносила авиация, на земле работал спецназ. Десантники 104-го полка должны были занять высоту Исты-Корд, которая находилась по маршруту террористов, и создать на ней опорные пункты на высотах 776 и 787. Планировалось, что боевики попадут в ловушку. 28 февраля шестая рота отправилась в 14-километровый марш-бросок и заняла высоту 776, а на гору Исты-Корд отправилось 12 разведчиков. 29 февраля разведка столкнулась с десятками боевиков. Практически сразу же погиб командир Сергей Молодов. Командование ротой принял на себя подполковник Марк Евтюхин. Но десантники не успели закрепиться на высоте. Боевики подошли раньше, чем ожидалось. Началась битва, до темноты десантники все атаки отбивали, помогала в этом и полковая артиллерия. Ночью террористы усилили натиск. К военным шестой роты присоединился взвод майора Александра Доставалова с соседней высоты 787. Бой ужесточился, доходило до рукопашной, в ход шли штык-ножи, саперные лопатки и все, что было под рукой.

К утру 1 марта большинство бойцов погибли; те, кто остался в живых, были обессилены. Подполковник Евтюхин вызвал огонь на себя, позже связь с ним прервалась.

В бою за высоту 84 из 90 человек погибли, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков, по данным федеральных сил, составили около 400-500 человек.

22 бойца шестой роты (21 из них — посмертно) были удостоены звания Герой России, 68 — награждены Орденами Мужества. В различных городах в память об участниках битвы установили мемориальные доски, открыли памятники, переименовали улицы.

2 марта 2000 года военная прокуратура Ханкалы начала следствие по делу в отношении участников незаконных вооруженных формирований. Около полутора десятков боевиков были осуждены.

Ежегодно 1 марта в России вспоминают героев высоты 776. О псковских десантниках рассказывают школьникам на уроках мужества.