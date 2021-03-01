Минобороны Китая надеется на взаимовыгодное сотрудничество с США в военной сфере

Пекин, 1 марта. Китайская сторона выразила надежду на то, что администрация США будет придерживаться принципа взаимоуважения и сотрудничества в военной сфере между двумя странами.

Китай рассчитывает на сотрудничество с США в военной сфере, что является единственным правильным выходом для обеих стран. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны КНР.

«Китайско-американские отношения сейчас проходят важный этап. Сотрудничество между Вашингтоном и Пекином станет благоприятным для обеих сторон, а противостояние нанесет огромный ущерб», — говорится в комментарии военного ведомства по международному военному сотрудничеству.

КНР также рассчитывает на расширение прагматического сотрудничества с Соединенными Штатами, укрепление диалога и урегулирование разногласий надлежащим образом.

Ранее в Китае назвали уникальные особенности военного сотрудничества России и КНР, которые разительно отличаются от отношений, имеющихся между некоторыми другими государствами.