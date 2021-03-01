Украинец из США похвастался русской колбасой в своем холодильнике

Вашингтон, 1 марта. Переехавший в США украинец хвастается сытой жизнью и демонстрирует в соцсети TikTok обзор американского холодильника, гордостью которого стала «колбаска из русского магазина».

Украинец снимает ролики для социальных сетей, где показывает особенности жизни в Соединенных Штатах. Очередной ролик демонстрирует «изобилие продуктов в американском холодильнике». В видео мужчина говорит, что в нем есть все, что пожелает желудок.

Комментаторы искренне жалеют украинца, предположил, что на родине ему пришлось голодать. Другие пользователи недоумевают, зачем в Америке запасаться продуктами на месяц, как будто в ближайшее время «его в магазин не пустят».

Русскую колбасу, сосиски и сальце новый американец хранит в отдельном контейнере в холодильнике. В конце ролика украинец показывает «стратегический запас за американским флагом»: консервы, и пельмени в морозильнике.

Жительница Киева устроила скандал в грумминг-салоне из-за русскоязычного мастера. Украинка пожаловалась на салон в социальных сетях, утверждая, что ей отказали в обслуживании, так как сотрудники салона не говорят по-украински. Владелица салона парировала, указав на два звонка владелицы собаки. В ходе них разговор велся по-русски, а перейти на украинский скандалистка потребовала лишь в конце беседы.