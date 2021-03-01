Как две избранницы Павла Прилучного отметили день рождения 1 марта

Сегодня день рождения отмечают две российские актрисы, бывшая и нынешняя возлюбленные звезды «Мажора» Павла Прилучного Агата Муцениеце и Мирослава Карпович.

32-летняя экс-супруга артиста поделилась кадрами сегодняшнего дня. После посещения спортзала актриса задула свечи на торте в кафе в кругу друзей, дома ее поздравили двое детей Тимофей и Мия.

Пока бывшая супруга в кругу близких проводит свой день, Павел устраивает сюрпризы новой возлюбленной Мирославе Карпович, которой сегодня исполнилось 35 лет. Актер написал на снегу красными буквами поздравления, которые она смогла прочитать с вертолета.

Одним словом — романтика. Обычно Мирослава не делится с подписчиками деталями своей жизни, но в этот день с особой радостью выложила видео.

Ранее психолог Алена Полынь рассказала, почему Прилучный ушел от Муцениеце к похожей на экс-жену Карпович.