Короткие забавные SMS-поздравления с 8 марта: жене, маме, бабушке, дочери, любимой

Если вы думаете, как поздравить жену, любимую, маму, бабушку, дочь, подругу с 8 марта, когда их по какой-то причине нет рядом, лучший вариант — забавное короткое SMS-поздравление. Предлагаем нашим читателям несколько вариантов таких поздравлений.
О том, что за праздник Женский день 8 марта, как его отмечают и что лучше всего подарить, если вы еще не запаслись подарком для любимых женщин, читайте в материалах ФАН.
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Встречай весну с улыбкой, мама,
Пусть не волнуют пустяки,
Пусть солнце будет тем бальзамом,
Что вмиг излечит от тоски.
Чудесный день 8 марта
Наполнит сердце пусть теплом,
Насытит радостью, азартом,
Чтоб била жизнь твоя ключом!
***
Добрая милая мама моя,
С весенним праздником тебя!
С ярким солнцем и с первым теплом,
Я поздравляю тебя с Женским днем!
Пусть пребудет с тобой радость,
Будь здоровой ты всегда.
Пусть уйдет скорей усталость,
Счастья — долгие года!
***
Бабушка, родная,
Милая моя,
С 8 марта поздравляю
И прошу тебя:
Ты живи здоровой
Еще сотню лет,
Ничего дороже
Для родных ведь нет!
***
С Женским днем
Тебя, любимая!
Целую, обнимаю,
Ты — самая красивая!
Желаю праздника всегда,
Чтоб была радость на душе,
С улыбкой каждый день встречай,
Счастливой будь, не унывай!
***
Солнышко, любимая, родная,
Тебя я поздравляю с Женским днем!
Готов все сделать, чтоб счастливо
Мы жили бы с тобой вдвоем.
Чтобы чувства окрыляли,
А любовь вперед вела,
Чтоб от моего вниманья
Ты как роза расцвела.
Чтоб дарила мне улыбки,
Не грустила никогда,
И прощала чтоб ошибки,
Чтобы радостной была!
***
Любимую жену
Поздравить с праздником готов!
Пусть будет море солнца, ласки,
И обещаю жизнь как в сказке:
Любовь, и нежность, и тепло.
Ох, как с тобой мне повезло!
В глазах твоих горит огонь,
Тебя, родная, с Женским днем!
***
В Женский день, жена родная,
Пожелать хочу терпенья,
Чтоб жизнь всегда дарила
Только радости мгновенья.
И любви, и вдохновенья
Пожелаю я, любя.
Все цветы и жизнь моя,
Дорогая, для тебя!
***
Пусть всегда 8 марта
Солнце светит для тебя!
Желаю, доченька родная,
Чтоб ты счастливою была!
Купайся же в любви и ласке,
Пусть будет жизнь твоя как в сказке,
Всем сердцем я тебе желаю.
Тебя я крепко обнимаю!
***
Любви неистовый поток
Желаю я 8 марта,
И денег полный кошелек,
И миллиона два на карту!
Тебя, подруга, твой любимый
Всегда пусть носит на руках,
Пусть радость будет без причины,
Витай от счастья в облаках!
Твоим мечтам велю сбываться,
Пусть будет все как в детской сказке!
Желаю чаще улыбаться,
Чтобы блестели твои глазки!