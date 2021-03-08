Короткие забавные SMS-поздравления с 8 марта: жене, маме, бабушке, дочери, любимой

Если вы думаете, как поздравить жену, любимую, маму, бабушку, дочь, подругу с 8 марта, когда их по какой-то причине нет рядом, лучший вариант — забавное короткое SMS-поздравление. Предлагаем нашим читателям несколько вариантов таких поздравлений.

О том, что за праздник Женский день 8 марта, как его отмечают и что лучше всего подарить, если вы еще не запаслись подарком для любимых женщин, читайте в материалах ФАН.

***

Встречай весну с улыбкой, мама,

Пусть не волнуют пустяки,

Пусть солнце будет тем бальзамом,

Что вмиг излечит от тоски.

Чудесный день 8 марта

Наполнит сердце пусть теплом,

Насытит радостью, азартом,

Чтоб била жизнь твоя ключом!

***

Добрая милая мама моя,

С весенним праздником тебя!

С ярким солнцем и с первым теплом,

Я поздравляю тебя с Женским днем!

Пусть пребудет с тобой радость,

Будь здоровой ты всегда.

Пусть уйдет скорей усталость,

Счастья — долгие года!

***

Бабушка, родная,

Милая моя,

С 8 марта поздравляю

И прошу тебя:

Ты живи здоровой

Еще сотню лет,

Ничего дороже

Для родных ведь нет!

***

С Женским днем

Тебя, любимая!

Целую, обнимаю,

Ты — самая красивая!

Желаю праздника всегда,

Чтоб была радость на душе,

С улыбкой каждый день встречай,

Счастливой будь, не унывай!

***

Солнышко, любимая, родная,

Тебя я поздравляю с Женским днем!

Готов все сделать, чтоб счастливо

Мы жили бы с тобой вдвоем.

Чтобы чувства окрыляли,

А любовь вперед вела,

Чтоб от моего вниманья

Ты как роза расцвела.

Чтоб дарила мне улыбки,

Не грустила никогда,

И прощала чтоб ошибки,

Чтобы радостной была!

***

Любимую жену

Поздравить с праздником готов!

Пусть будет море солнца, ласки,

И обещаю жизнь как в сказке:

Любовь, и нежность, и тепло.

Ох, как с тобой мне повезло!

В глазах твоих горит огонь,

Тебя, родная, с Женским днем!

***

В Женский день, жена родная,

Пожелать хочу терпенья,

Чтоб жизнь всегда дарила

Только радости мгновенья.

И любви, и вдохновенья

Пожелаю я, любя.

Все цветы и жизнь моя,

Дорогая, для тебя!

***

Пусть всегда 8 марта

Солнце светит для тебя!

Желаю, доченька родная,

Чтоб ты счастливою была!

Купайся же в любви и ласке,

Пусть будет жизнь твоя как в сказке,

Всем сердцем я тебе желаю.

Тебя я крепко обнимаю!

***

Любви неистовый поток

Желаю я 8 марта,

И денег полный кошелек,

И миллиона два на карту!

Тебя, подруга, твой любимый

Всегда пусть носит на руках,

Пусть радость будет без причины,

Витай от счастья в облаках!

Твоим мечтам велю сбываться,

Пусть будет все как в детской сказке!

Желаю чаще улыбаться,

Чтобы блестели твои глазки!