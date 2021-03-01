Новый завод по выпуску железа постоят в Курской области за 40 млрд рублей

Курск, 1 марта. В области региона группа компаний USM и «Металлоинвест» Алишера Усманова построят завод, на котором будут производить горячебрикетированное железо (ГБЖ). Стоимость проекта составляет более 40 миллиардов рублей.

ООО «Михайловский ГБЖ» выступил оператором проекта и подписал контракт с консорциумом Primetals Technologies и Midrex Technologies на поставку спецоборудования, инжиниринга и консультирование.

Предприятие начнет работать в первой половине 2024 года.

Ранее ФАН сообщал, что на реконструкцию курского трамвая потребуется более 25 миллиардов рублей. Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что вопрос о его дальнейшей судьбе необходимо обсудить еще раз на общественных слушаниях.