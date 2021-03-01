Специалист по экономике США объяснил, почему Россия переживет мировой кризис

Россия сможет пережить возможный мировой кризис из-за умеренных долгов, об этом рассказал на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» специалист по экономике США, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров.

«Спад мировой экономики мы уже наблюдали в 2020 году. Будет ли еще один спад — вопрос. Пока же мы видим, что государство тратит огромные деньги на борьбу с коронавирусом, на поддержку пострадавших секторов экономики. Это мировой процесс. По сути, все государства набирают большие долги. Вопрос — насколько долго это может продолжаться. Если кризис будет продолжаться два-три года, государства в перспективе могут набрать столько долгов, что это приведет к долговому кризису», — считает Захаров.

По мнению Захарова, ближайшие два года долговой кризис мировой экономике не грозит, поскольку и банки, и государство активно стимулируют финансовую сферу. Однако, если кризис затянется, через три года финансовые проблемы у ряда государств, уже имеющих высокие государственные долги, появятся. В качестве примера эксперт привел Италию и Грецию, у которых уже очень высокие финансовые долги. А вот России в этих списках, по мнению эксперта, нет.

«Россия не так уж и плохо смотрится, особенно на фоне других развивающихся и развитых стран. Долговая нагрузка России достаточно умеренная, хотя она, конечно, растет на фоне кризиса, но я пока не вижу никаких причин ожидать долгового кризиса», — объяснил Захаров.

Ранее ФАН цитировал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прокомментировавшего уменьшение доходов населения во время пандемии коронавируса.