Тимошенко хочет запретить импорт электричества из РФ и Белоруссии

Киев, 1 марта. Фракция украинского парламента «Батькивщина» требует рассмотреть законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

Она сообщила, что законопроект внесен в Верховную раду. По ее мнению, электричество из соседних стран поступает на Украину «на коррупционной основе». При этом она указала, что украинские энергоблоки простаивают. «Батькивщина» требует включить все блоки электростанций, чтобы обеспечить страну «дешевой электроэнергией».

Тимошенко также потребовала от Службы безопасности Украины (СБУ) и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) расследовать импорт российской и белорусской электроэнергии в страну. Лидер «Батькивщины» считает, что поставки голубого топлива из РФ и Белоруссии «угрожают национальной безопасности Украины».

Пресс-служба «Укрэнерго» ранее сообщила об отсутствии каких-либо законных основания для ограничения импорта газа из России и Белоруссии. Компания также подтвердила, что с 1 февраля Украина вновь начала получать электричество из РФ.

Главный диспетчер «Укрэнерго» Виталий Зайченко в конце января заявлял, что запасы угля на Украине достигли исторического минимума. По его словам, запасы топлива не дают гарантий для энергобезопасности страны.