Трое убийц беременной лосихи в Вологодской области предстанут перед судом

Вологда, 1 марта. Мужчины, пристрелившие беременную лосиху в Череповецком районе, задержаны полицией. Их будут судить по делу о незаконной охоте.

Полиция расследует дело об убийстве беременной лосихи возле деревни Раменье в Вологодской области. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, сообщают в СУ СК по региону.

Инцидент произошел в период с 23 по 26 февраля. Три браконьера сняли на видео расправу над животным, ролик вызвал бурную общественную реакцию. Стражи порядка быстро установили личности фигурантов — ими оказались два жителя Тверской и один житель Ярославской областей. Мужчины были доставлены в отдел для дальнейших разбирательств.

В министерстве природных ресурсов Тверской области посчитали, что общий ущерб государству составил 400 тыс. рублей. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал к тому, чтобы злоумышленники получили наказание в виде лишения свободы.

В Приморье самка леопарда Стивена Сигала выбралась из смертельной ловушки, которую оставили браконьеры, сообщал ФАН.