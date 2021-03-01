Побывавший в коме житель Саранска получил инвалидность через два года

Саранск, 1 марта. Из-за повреждения мозга после травм, и, как следствие, сбоев в работе организма житель Мордовии не может устроиться на работу. Два года медики не хотели признавать мужчину инвалидом. В этом году ему все же дали третью группу, правда, всего на год.

Трагическую историю Ивана Стенькина ФАН рассказывал ровно три месяца назад. В 2018 году здорового, молодого мужчину неизвестные превратили в инвалида. В то, что он выживет, не верили и врачи. Позади трое суток комы, диагноз черепно-мозговая травма и гидрома мозга, а впереди — неизвестность.

«Первое время он даже говорить не мог. Произносил только «мяу». Тогда я его отправила к дочери, где он с моими внуками заново учился есть и говорить. Затем перенес несколько операций на голове. Сейчас болезнь прогрессирует. У сына повреждена та часть мозга, которая должна срабатывать, когда приходит время справлять нужду. Взрослому парню приходится ходить в подгузниках. Плюс ко всему появились проблемы с почками», — поделилась переживаниями мама Ивана Марина Стенькина.

В апреле мужчина отметит свое 36-летие. За то, чтобы сына признали нетрудоспособным, его мама боролась два с лишним года. Горы бумаг, бесконечные обследования, а по итогу одно и то же заключение — группа инвалидности не установлена. Только предновогодние хождения по врачам увенчались успехом.

«Нам говорили, что его даже в больницу не положат на обследование, так как везде коронавирус. У меня, честно говоря, руки опустились. Спасибо, что вы меня подтолкнули и дальше бороться за права своего ребенка. Инвалидность дали, правда, только на год. Летом я планирую «выбить» пожизненную».

Отцу Ивана когда-то так же повредили основание черепа, после чего мужчина прожил всего шесть лет. Эти годы Марина вспоминает с болью и просит врачей, чтобы подсказали «секрет» долгой жизни для больного сына.

«Я общалась с нейрохирургом. Он знает, что это уже не вылечить, часть мозга удалена. Он мне сказал, что с таким диагнозом можно прожить долго, если обеспечить ему хорошую, качественную жизнь», — рассказала о своих надеждах Марина Стенькина.

Ранее ФАН писал об изменении критериев получения инвалидности. Люди, столкнувшиеся с ампутацией конечностей, по словам депутата Госдумы, имеют перечень нарушений здоровья, которые позволяют автоматически получать инвалидность без сложных процедур.