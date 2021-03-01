Фэшн-блогеры и стилисты признались в регулярных покупках ношеных вещей

Популярные фэшн-блогеры и стилисты в интервью ФАН рассказали о набирающем популярность тренде на покупку и аренду бывшей в употреблении одежды. И сами признались в покупках таких вещей.

Основательница одного из ресейл-проектов, в котором пользователи могут продать или купить ношеные вещи онлайн, подтвердила интерес знаменитостей к этому рынку.

Одна джакузи воды на одну майку

По словам создателя одного из ресейл-проектов Татьяны Нудельман, тренд на аренду и перепродажу одежды становится популярным во всем мире.

«Именно фэшн-индустрия очень загрязняет окружающую среду. Представьте себе, что одна джакузи воды уходит на производство одной майки. Если это рассматривать в масштабах всего мира, то планете наносится серьезный урон. Вот на этом фоне и возник тренд, что вещь должна иметь полный цикл с того момента, как она произведена и продана. Далее после того, как человек по какой-то причине уже не хочет пользоваться, она должна иметь право на вторую и третью жизнь. А после этого еще быть переработана в что-то другое», — рассказала Нудельман.

По словам собеседницы ФАН, современные проекты по перепродаже и аренде одежды не имеют ничего общего с устоявшимися представлениями о секонд-хендах, где за копейки продаются старые вещи, нередко в плохом состоянии.

«Сегодня ресейл-проекты — это, как правило, онлайн-платформы. Они дают возможность девушкам из любого города России как выставить свою вещь на перепродажу, так и купить то, что кто-то до этого носил. Это вещи в хорошем состоянии, некоторые с бирками, потому что у каждого из нас есть вещи, которые мы купили на распродаже и просто не носим», — пояснила Нудельман.

Рената Литвинова, Настя Ивлеева и весь мир

Цена вещей на перепродаже, как правило, на 30-50% ниже, чем на абсолютно новые аналоги, обратила внимание создатель одного из ресейл-проектов. Это особенно актуально для публичных личностей и модных блогеров, которым необходимо едва ли не каждый день появляться в новом образе. А использование одних и тех же сочетаний одежды считается плохим тоном.

«У каждого стилиста и фэшн-блогера на сегодня есть уже свои секретные места, где он берет в аренду какие-то вещи. Это могут быть ресейл-проекты, винтажные шоурумы, проекты по аренде одежде. Они активно пользуются этими услугами. Насколько я знаю, у очень многих популярных артистов их стилисты покупают вещи на ресейле и берут в аренду. Но не очень всем хочется раскрывать свои тайны», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Нудельман отметила, что признаваться в покупках ношеных вещей перестает быть зазорным.

«Если раньше было стыдно говорить о том, что ты купил вещь не в ЦУМе или в ГУМе, что она не новая, то сегодня даже круто говорить, что ты покупаешь свои вещи на ресейле. Недавно Настя Ивлеева в своем Instagram опубликовала фотографию в розовом винтажном пиджаке, который приобрела в одном из известных московских проектов. Мне кажется, она сделала это с большой гордостью, потому что таким образом ты показываешь не только свою ответственность, но и свой хороший вкус», — отметила основательница ресейл-проекта.

Собеседница ФАН также привела в пример Ренату Литвинову, которая увлекается дорогими винтажными украшениями.

«На Западе многие звезды уже не покупают себе новые вещи для дефиле на красной дорожке на какой-нибудь кинопремии. Они берут винтажную одежду из архивных коллекций. Постепенно этот тренд нарастает», — заключила Нудельман.

Одежда мертвых людей

Популярная в TikTok модель и фэшн-блогер Олеся Потипако в интервью ФАН также рассказала о лояльном отношении к вторичному потреблению одежды.

«С появлением TikTok -блогеров, в том числе зарубежных, у нас стал активно развиваться и рынок вторичной одежды, и разумное потребление, и секонд-хенды. Я сама открыла для себя секонд-хенды не так давно, неоднократно делала обзоры на них и не считаю, что это что-то зазорное. Я лично знаю блогеров, которые занимаются скупкой, перепродажей вещей, и сама отдаю какую-то свою одежду и аксессуары на перепродажу», — пояснила Потипако.

По словам блогера, после публикации первых видеороликов, посвященных покупке б/у одежды, она столкнулась с комментариями возмущенных пользователей.

«Среди многих людей бытует мнение, что это одежда мертвых людей. Причем я еще с одним блогером общалась, который говорит, что да, ему тоже так пишут, что это постыдно, что это может быть заразно. Очень большое количество комментариев собирают такие видео, многие к этому не готовы», — поделилась модель.

Олеся Потипако связывает такую реакцию с укоренившимися в массовом сознании суевериями и не слишком приглядным образом секонд-хендов, сформировавшимся в 1990-е годы.

«У нас на постсоветском пространстве был такой период, кризис, когда наши родители одевались в секондах. Сами секонд-хенды выглядят очень неприглядно, зачастую у этой одежды характерный запах. У нас сложилось такое впечатление, что если я одеваюсь в секонде, то я бедный», — добавила она.

Аналогичное мнение выразила и персональный стилист Елизавета Белая, отметив при этом, что такие предрассудки постепенно уходят в прошлое.

«Среди клиентов очень большой спрос на винтаж, на бывшие в употреблении вещи. Нет уже такого, как раньше, что люди боятся покупать. В целом есть положительная динамика и единственное, наверное, что мешает — это остатки менталитета и суеверия, что нельзя носить после кого-то. Очень часто слышу: «Я не хочу покупать с рук что-то, потому что вещи впитывают плохую энергетику». Но таких людей все меньше», — рассказала Белая.

Стилист также призналась, что покупает бывшие в употреблении вещи, например, дорогие сумки. По ее мнению, именно эти аксессуары стали самой популярной категорией товаров для перепродажи в ресейл-проектах и секонд-хендах. Однако собеседница ФАН не исключает, что в скором времени другие модные категории также займут свое место на рынке ресейла и аренды вещей.