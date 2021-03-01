Экс-министр обороны Сербии: Россия при Путине вновь обрела душу

С распадом СССР в 1991 году окончилась так называемая эра Холодной войны, и всем казалось, что мир в будущем будет иметь однополярное устройство с одной-единственной силой — США.

Россия, как крупнейший член союза государств, образовавшихся после распада Советского Союза, стояла, образно говоря, на коленях. Была охвачена многочисленными, в первую очередь экономическими, проблемами, а также множеством других внутренних противоречий и конфликтов. Плюс еще не зажившие раны от Афганской войны, от конфликтов с элитой, политической и экономической, еще не осознававшей настоящего и находившейся в состоянии морального и духовного упадка нации до такой степени, что это казалось окончательным и необратимым опустошением коллективной русской национальной сущности.

Китайская Народная Республика, самая густонаселенная страна в мире, была обращена к себе, к своим внутренним реформам, и только отслеживала и разрабатывала путь, который бы привел ее к тому положению, которое она занимает сегодня. Поэтому Китай даже не рассматривался геостратегическим конкурентом в гонке за господство во всех областях, навязанной Соединенными Штатами и их союзниками. И, по крайней мере тогда, казалось, что США навсегда выиграли в этой игре.

Еще казалось, что Россия сдалась и что с исчезновением СССР это был всего лишь вопрос времени, когда даже то немногое, что осталось от советской власти, полностью рухнет. Но когда концепция либерального капитализма в ее наиболее обнаженной форме стала единственным явлением русской повседневной жизни, а неиссякаемые ресурсы и богатство российской земли стали добычей транснациональных корпораций — разумеется, западных, — тогда появился Владимир Путин.

Выйдя из тени, которая подразумевалась согласно его профессиональному призванию, он поднялся на общественную и политическую сцену, привнеся порядок и стабильность, в равной степени посвятив себя восстановлению всех сегментов российского общества. И смело, несмотря на все внутренние сопротивления и препятствия, начал наводить порядок, необходимый для создания базы по задаче воскрешения находившейся в упадке России.

Соблазны и проблемы в данном процессе были многочисленны и разнообразны, поэтому потребовалось много настойчивости и последовательности, чтобы предотвратить коллапс. А затем еще больше понадобилось труда и усилий, чтобы видение лидера страны того, какой она может и должна стать, воплотилось в жизнь.

Ситуация и стечение обстоятельств в России хорошо известны в Сербии, поскольку наш президент Александр Вучич столкнулся практически с идентичными проблемами в 2012 году, когда взял на себя ответственность за спасение и выживание Сербии.

В равной степени приверженный экономике и культуре, укреплению вооруженных сил и дипломатии, развитию новых технологий и сохранению традиций, Владимир Владимирович настойчиво и неуклонно поднимал Россию из пепла. Он не колебался в этой борьбе, чтобы быть очень последовательным как в принимаемых им решениях, так и в их реализации, — несмотря на кажущиеся непреодолимыми препятствия и сложную реальность.

Но Путин всегда осознавал тот факт, что каждый день, который Россия проигрывает на пути к своему восстановлению, может иметь долгосрочные последствия для ее будущего. От российских экономических олигархов и магнатов до чеченских террористов, от политического и дипломатического давления со стороны Запада до введения санкций против России, от внутриполитических оппонентов до попыток ослабить страну путем экспансии.

То и дело слышались призывы к независимым организациям со стороны так называемого гражданского общества с явной антипатией к России — о попытках ослабить ее путем создания множества некоммерческих организаций, с явными антироссийскими целями. Из этой же цепи — и «расследования» в западных СМИ, рассчитанные на усиление и поддержку политических диссидентов Путина в России. Кульминацией этого стал случай с Алексеем Навальным, после чего России стали просто в открытую угрожать изгнанием из различных международных организаций и форумов.

Все это — большие вызовы и проблемы, которые Владимиру Владимировичу пришлось и приходится преодолевать и решать. И в то же время ни в коем случае и ни в чем он не пренебрегает важным — возрождением России в ее красоте, величии и силе.

Сейчас, три десятилетия спустя после распада СССР, Россия, возглавляемая Путиным, образно выражаясь, снова обрела свою душу. Во время пандемии новой коронавирусной инфекции, которая угрожала всему человеческому сообществу, мы, к счастью, являемся свидетелями того, что восстановление России было успешно реализовано. Ее сила, репутация и значение вновь подтверждены производством в рекордно короткие сроки вакцин против вируса COVID-19.

Из страны, где заработная плата измерялась несколькими рублями, Россия превратилась в страну, которая возглавляет международное сообщество в борьбе с эпидемиями, угрожающими всему человечеству. От России, где продавалось все, она развилась до уровня страны, готовой помочь едва ли не каждому жителю нашей планеты. Такова Россия при Владимире Путине.