Ведущий российский эксперт рассказал, когда лопнет пузырь Tesla



Раздутые биржевые пузыри компаний США могут скоро лопнуть, рассказал на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» специалист по американской экономике, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров.

«На американской бирже наблюдается гигантский пузырь по многим компаниям. Действительно, капитализация многих стартапов, приносящих минимальную прибыль, вроде Tesla оказалась раздутой. При этом эти стартапы, которые могут выстрелить, а могут — нет, оценивают как реально состоявшиеся компании с огромной выручкой. Это явные признаки пузыря, рано или поздно рынок должен скорректироваться», — считает Захаров.

При этом эксперт считает сравнение таких компаний с, например, «Газпромом» некорректным, поскольку существуют факторы, двигающие капитализацию «Газпрома» вниз (угроза санкций). Есть также факторы, раздувающие капитализацию американских компаний, например, в IT-технологиях.

«Нечто похожее наблюдалось в 2000 году, когда наблюдался пузырь доткомов, когда были переоценены компании, еще не приносящие выручку, но потенциально которые могли выстрелить», — напомнил Захаров.

Пузырь доткомов — экономический пузырь, существовавший в период приблизительно с 1995 по 2001 годы. Кульминация произошла 10 марта 2000-го, когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии.

Пузырь образовался в результате взлета акций американских интернет-компаний, а также появления большого количества новых организаций и переориентировки старых на интернет-бизнес в конце XX века. Акции компаний, предлагавших использовать Интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене. Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила «новая экономика». На самом же деле эти бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу, и большие кредиты привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры.

Захаров считает, что обвалы могут возникнуть в секторах экономики, которые слишком быстро росли в эти годы, в основном это связано с IT и Интернетом. При этом в области медицины у производителей может наблюдаться большая прибыль, связанная с кризисом пандемии коронавируса.

«Что касается компаний, которые были распиарены грядущими прибылями в твиттах Илона Маска, это первые претенденты на коррекцию, а может, даже на обрушение», — предрек Захаров.

Ранее ФАН рассказывал, что глава корпорации SpaceX, предприниматель Илон Маск, потерял за сутки более 15 млрд долларов из-за падения акций компании и Tesla.