Со дня смерти легендарного журналиста Влада Листьева прошло 26 лет. ФАН-ТВ

Москва, улица Новокузнецкая дом 30, строение 2. Ровно 26 лет назад к этой желтой пятиэтажке было приковано внимание всех российских и многих зарубежных СМИ. Здесь в первый день весны 1995 года в первом подъезде был застрелен гендиректор самого влиятельного на то время телеканала ОРТ Владислав Листьев. Ему было 38 лет. Соседи телеведущего до сих пор вспоминают тот трагический день.

«Поздно вечером, как раз Влад закончил передачу «Час пик», я не помню даже, с кем он эту передачу вел последнюю. И он приехал и поставил машину, как раз было уже где-то часов 10 примерно, может чуть поменьше, а я как раз у окошка стояла, то есть получается, что я его живого видела последний раз», — говорит соседка Листьева Валентина Степановна.

Преступники уже поджидали в подъезде. Телеведущему дважды выстрелили в спину — одна пуля прошла через правое предплечье, вторая попала в голову. Смерть наступила мгновенно.

Валентина Степановна всегда вспоминает популярного соседа добрым словом и каждый год 1 марта создает у его подъезда импровизированный мемориал. На старом фото — вдохновленный жизнерадостный Влад спешит на любимую работу. Однако не все соседи здесь рады журналистам, жильцы дома напротив и вовсе создают собственные легенды.

«— Не снимайте, здесь ничего не было. — А чего не было? — Как чего, не было вашего Листьева, не было!», — кричит женщина из дома напротив.

Пенсионер Геннадий Григорьевич лично знал Влада, часто встречался с ним во дворе, общался.

«Его пол — мой потолок, я живу в соседнем подъезде, мы на втором этаже, а он на третьем жил, за стеной. Он мало того, что вел много программ по телевидению, он порядочный был человек, а порядочный человек должен знать, «не наступай на мозоли олигархам», он наступил там, где миллиарды за рекламу имели — и вот, через 10 дней после того, как он запретил, его и убили. Перед тем, как добиваться успеха, подумай, все ли окружающие его выдержат», — рассуждает пенсионер Геннадий Григорьевич.

Смерть телеведущего до сих пор окутана тайной, официально дело об убийстве так и не было раскрыто. Влада Листьева по праву можно называть легендой советского и российского телевидения, именно он был автором сверхпопулярных на тот момент телепередач «Час пик» и «Угадай Мелодию», «Взгляд», «Поле чудес» и других. Журналист похоронен на московском Ваганьковском кладбище.