Американист рассказал, сможет ли Трамп вновь стать хозяином Белого дома



Бывший президент США Дональд Трамп в первом выступлении после ухода с поста главы государства остановился буквально в одном шаге от того, чтобы объявить о своем участии в президентской гонке в 2024 году, хотя очень прозрачно намекнул на то, что примет такое решение. Есть ли у Дональда Трампа шанс на возвращение в Белый дом, рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, в начале выступления на конференции консервативных кругов США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». «Они уже потеряли Белый дом, — сказал он. — Кто знает, может, я решу победить их в третий раз».

«Позиция Трампа показывает, что он вернулся. Но, главное, видно, что он не будет создавать третью партию. Я думаю, что это является результатом интенсивных и сложных переговоров. Я знаю, что многие политические лидеры вели переговоры с Трампом, были даже визиты в его имение, в конце концов, они договорились», — рассказал Рафаэль Ордуханян.

По его словам, результат переговоров является позитивной новостью для Республиканской партии. Это значит, что республиканцы будут действовать консолидированно. Однако, по словам специалиста, не все руководство Республиканской партии поддержало Трампа в трудные минуты конца его президентского срока, особенно во время импичмента. Но результаты опросов, проведенных среди республиканцев, показали, что Трамп по-прежнему пользуется популярностью и авторитетом. Это вынудило руководство Республиканской партии выдвинуть именно его кандидатуру для участия в подготовке промежуточных выборов Сената через два года.

Ранее ФАН сообщал, Трамп назвал первый месяц работы Байдена худшим в истории США.