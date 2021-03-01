Политолог Ищенко: Европа показала свою слабость в Белоруссии

Москва, 1 марта. Европа значительно ослабла за последние годы и уже не сможет повторить в Белоруссии то, что ей удалось сделать на Украине, уверен политолог Ярослав Ищенко.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ищенко сравнил попытки проевропейского государственного переворота в Белоруссии и на Украине, и пришел к выводу, что за последние шесть лет значительно усилилась Россия и сильно ослабла Европа. Поэтому кризиса подобного украинскому в Белоруссии ожидать не приходится.

«У них (Европейских стран. — Прим. ред.) сейчас нет возможности интегрировать в себя даже такую маленькую страну как Белоруссия даже на таких основаниях, как они это сделали с Украиной. У них для этого просто не хватает сил. Это видно даже по тому, как Лукашенко не готовился к перевороту. Янукович (экс-президент Украины Виктор Янукович. — Прим. ред.) к Майдану готовился, и все равно проиграл. Лукашенко был к этому абсолютно не готов и неделю страна бездействовала. За неделю можно при желании четыре государственных переворота сделать, а Европа не смогла сделать ни одного», — заявил политолог.

Жена оппозиционного блогера Сергея Тихоновского — Светлана — также в недавнем интервью западным СМИ признала, что белорусские протестующие "потеряли улицы". Ранее Федеральное агентство новостей уже объясняло, почему Тихоновская не сможет управлять Белоруссией.