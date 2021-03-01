Минпросвещения РФ сократит в два раза перечень профессий и специальностей в колледжах

Москва, 1 марта. Министерство просвещения РФ намерено обновить перечень профессий и специальностей в российских колледжах.

Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования постоянно обновляется. Сейчас их около 500, уточнил Дмитрий Глушко. Ожидается, что перечень сократят в два раза. То есть останется 250 профессий и специальностей.

Среди выпускников колледжей Петербурга зафиксирован высокий уровень трудоустройства. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов, встретившийся с учащимися и преподавателями нескольких учреждений профессионального образования Северной столицы.