Губернатор Курской области возмущен нарушениями масочного режима

Курск, 1 марта. В торгово-развлекательных центрах региона перестали контролировать исполнение масочного режима. Губернатор Курской области Роман Старовойт лично убедился в том, что большинство курян перестали носить маски в общественных местах.

Он был крайне возмущен тем, что охранники и сотрудники магазинов перестали контролировать и требовать, чтобы посетители надевали медицинские маски.

Роман Старовойт отметил, что постепенно снимать ограничения власти города собирались при условии соблюдения рекомендаций ВОЗ. Он добавил, что если так будет продолжаться, то ситуация с пандемией в регионе может ухудшиться.

Ранее ФАН сообщал, что В Курске были озвучены внесенные изменения ограничений из-за COVID-19. С 15 марта к обычному режиму работы вернутся многие учреждения социального обслуживания семей и детей с постоянным пребыванием.