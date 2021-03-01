Москва, 1 марта. Мировое сообщество перестает верить фейкам Запада о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17. Такое мнение выразил технический эксперт Юрий Антипов.

По словам Антипова, британское издание FlightGlobal задается верными вопросами по делу MH17. Эксперты из Великобритании опубликовали материал, в котором интересуются, почему Украина не закрыла небо над Донбассом для пассажирских самолетов в 2014 году. Публикация свидетельствует о том, что люди начинают прозревать и уже не верят слепо фейкам.

«Это была очень массированная «езда по ушам» мировому сообществу», — говорит Юрий Антипов, комментируя действия Запада сразу после авиакатастрофы.

В расследовании выявляются обстоятельства, которые не совпадают с западными вбросами. Отсюда следует, что альтернативная точка зрения формирует более аргументированное и логичное мнение людей о случившемся. Соответственно, им уже невозможно так просто «ездить по ушам», резюмирует техэксперт.

Ранее Антипов одним аргументом разрушил версию по MH17. Он привел разоблачающие доказательства, найденные в селе Грабово, передавало Федеральное агентство новостей. Также Нидерланды решили, что не будут расследовать обстоятельства неполного закрытия воздушного пространства над Донбассом в день крушения рейса MH17, писала НСН.