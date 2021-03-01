«Радио Свобода» оштрафовали в России на 39 млн рублей

Москва, 1 марта. Представители Роскомнадзора составили 212 протоколов на медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (иноагент в РФ) и ее руководителя Андрея Шарыя.

Как стало известно, организацию и ее гендиректора могут привлечь к ответственности за отсутствие маркировки материалов иностранного агента. Сумма всех штрафов составляет 39 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные из судебной картотеки.

Уточняется, что отдельно Андрей Шарый был оштрафован на 3 миллиона 550 тысяч рублей.

Федеральное агентство новостей сообщало, что проекты «Радио Свобода» (иноагент в России) ранее были оштрафованы на 11 млн рублей.