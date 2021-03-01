Самый древний титанозавр найден в Южной Америке

Москва, 1 марта. Палеонтологи нашли в южноамериканской Патагонии останки самого древнего титанозавра в мире. Он получил название Ninjatitan zapatai.

Впервые останки существа обнаружил техник Джонатан Арока. Семь лет назад он нашел лопатку титанозавра. После чего начались раскопки. Титанозавр Ninjatitan zapatai достигал около 20 метров в длину. Возраст костей составляет 140 миллионов лет. Это свидетельствует о том, что титанозавры появились в начале мелового периода.

Ученым были известны лишь существа старше 120 миллионов лет. Однако теперь они знают о существовании более древних титанозавров. Исследование, посвященное находке, опубликовано в журнале Ameghiniana. Оно подтверждает предположение, что титанозавры зародились на древнем суперконтиненте Гондвана.

Группа российских и американских исследователей нашла в пустыне Кызылкум на территории Узбекистана останки неизвестного динозавра. Исследователям удалось обнаружить хвост существа. Палеонтологи дали ему название Dzharatitanis kingi.