LIVE: Возможен ли отказ от доллара США?



В понедельник, 1 марта, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Возможен ли отказ от доллара США? Когда случится девальвация американской валюты?».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что наша страна будет отказываться от доллара.

«На фоне все более агрессивного задействования администрацией США финансовых инструментов санкционного давления Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — заявил министр.

С аналогичным заявлением выступил заместитель Лаврова Сергей Рябков. По словам дипломата, России необходимо отказаться от «ядовитого доллара» в расчетах.

Похожие заявления делают в Китае, Бразилии и ЕС. Несмотря на это, доллар держится на плаву, и его девальвация пока ограничивается долями процента.

В рамках эфира мы обсудили особенности американской экономики.

Выяснили, почему другие государства не могут позволить себе долг в 20 трлн долларов и не имеют возможности так масштабно использовать печатный станок.

Узнали, могут ли США запретить неугодным государствам использовать доллар.

Обсудили, может ли курс доллара рухнуть из-за борьбы Байдена с нефтедобычей.

Спрогнозировали, произойдет ли в ближайшее время крах экономики США, разобрали причины ее парадоксальной финансовой устойчивости.