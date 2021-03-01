Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов раскритиковал поведение и образ Ольги Бузовой

Москва, 1 марта. Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов заявил, что певица и телеведущая Ольга Бузова надоела публике своим неадекватным поведением.

Недавно вышел новый выпуск программы «Сегодня ночью», который был посвящен современным Золушкам. В студии появилась и Ольга Бузова, чье поведение и манера отвечать на вопросы ведущего Максима Галкина, вызвала бурную реакцию.

Экс-участник реалити-шоу «Дома-2» Май Абрикосов признался в своем Instagram-аккаунте, что с другом досмотрел передачу, постоянно испытывая стыд за Бузову. Он отметил, что за годы на телевидении звезда так и не научилась себя вести.

«Потом еще будет кричать, что все ей завидуют. Чему? Платье «Золушки», прическа Дженнифер Лопес, а мозги-то Ольги Бузовой», — раскритиковал свою бывшую коллегу по проекту Абрикосов.

Участник «Дома-2» подчеркнул, что Бузова по-прежнему утрирует свою значимость. Сидя за одним столом с народной артисткой РФ Татьяной Васильевой певица не постеснялась назвать себя «гением столетия». По мнению Абрикосова, гости программы своими лицами, полными безразличия, доказали, что Бузова никому неинтересна.

В эфире Первого канала исполнительница хита "Мало половин" рассказала, как ее воспитывали родители, и призналась, что считает себя настоящей принцессой.