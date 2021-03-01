В США боятся не успеть сделать новый истребитель раньше Китая

Вашингтон, 1 марта. США должны разработать истребитель шестого поколения раньше, чем это сделает Китай, считает генерал ВВС Соединенных Штатов Марк Келли.

Американские специалисты приступили к тестированию демонстратора боевого самолета шестого поколения, однако оборонному сообществу не хватает подробной информации о нем, пишут авторы издания Defense News, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. По их словам, командование ВВС предоставляло некоторые данные, но весьма неохотно.

Подробнее о проекте NGAD (Next-Generation Air Dominance) неожиданно рассказал генерал Военно-воздушных сил США Марк Келли в ходе общения с журналистами. Аналитики отметили, что он сам поделился информацией, так как никто из работников СМИ не осмелился задать ему вопрос о ходе разработки нового истребителя. По его словам, американским соперникам придется столкнуться с тяжелой борьбой в этой области. Однако Келли выразил сомнение, сможет ли Вашингтон создать подобные технологии раньше, чем это сделает Китай или другие конкуренты Соединенных Штатов.

«Хватит ли у нашей страны мужества и сосредоточенности задействовать этот потенциал до того, как кто-то, вроде китайцев, использует его против нас», — сказал генерал.

Создание истребителя шестого поколения проходит в условиях повышенной секретности, подчеркнули авторы материала. Тем не менее в руководстве ВВС США дали понять, что к такому классу будут относиться пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также другие передовые разработки, отличные от классических боевых самолетов, вроде F-16 или F-35, подчеркнули эксперты. Келли добавил, что американскому правительству нужно убедиться, что именно в Соединенных Штатах формируются самые передовые технологии, дающие превосходство ВВС США и союзников в воздухе.

Авторы Defense News отметили, что точное количество созданных демонстраторов неизвестно, как и компании, сконструировавшие их. По их мнению, программа NGAD в настоящий момент находится на поворотном этапе, когда разработчикам самолета необходимо повышенное финансирование для ускорения процесса реализации проекта и ввода его в эксплуатацию.

Ранее помощник по закупкам Пентагона Уилл Ропер заявил, что Вашингтону стоит сосредоточиться на программе NGAD вместо приобретения истребителей F-35, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.