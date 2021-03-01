Митинги сторонников и противников Пашиняна начались в 10 минутах ходьбы друг от друга

Ереван, 1 марта. Противники и сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна объявили о начале своих акций. Выступления проходят в полутора километрах друг от друга.

Два митинга с разницей в полчаса начались в столице республики. Первой стартовала акция противников действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а затем — шествие в поддержку премьера. Сообщается, что народные выступления проходят в десяти минутах ходьбы друг от друга.

Напомним, что днем представители оппозиции ворвались в правительственное здание, требуя отставки премьер-министра после увольнения начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Пашинян расценил требования военных об отставке как попытку государственного переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.