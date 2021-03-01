Пашинян предложил провести референдум по новой Конституции Армении

Ереван, 1 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в октябре инициирует конституционные поправки для перехода страны к полупрезидентской форме правления.

Экс-глава государства Серж Саргсян сменил ее на парламентскую в 2018 году, однако председатель кабмина на митинге своих сторонников в Ереване допустил, что его решение может быть изменено. Принять его он предложил посредством референдума.

В армянской столице продолжаются митинги. На них выходит оппозиция, сторонники Пашиняна и сам премьер. Сегодня он в очередной раз принял участие в акции вместе с женой и детьми. Политик также попросил прощения у сограждан за личные ошибки.