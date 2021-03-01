Мария Максакова лишилась роскошной недвижимости в Москве

Москва, 1 марта. Оперная певица Мария Максакова лишилась элитной квартиры в центре Москвы, которую подарил ей отец. Недвижимость изъяли как вещественное доказательство по уголовному делу.

Несколько лет назад в прессе появились упоминания о юристе Далхате Халаеве, за которого Максакова якобы тайно вышла замуж в Киеве. Оперная дива подарила любимому роскошные апартаменты на Краснопресненской набережной, а тот затем продал их скандально известным членам ОПГ — братьям Мальсаговым.

Максакова подала в суд, чтобы расторгнуть сделку, а позже и вовсе заявила, что брак с Халаевым был фиктивным. Денег от продажи квартиры она так и не увидела. Певица полагает, что поспособствовал этому ее другой возлюбленный — бизнесмен Владимир Тюрин.

«Дива пошла в суд, дельце выиграла — Мальсаговых обвинили в мошенничестве. Вот только хату у Марии изъяли — на этот раз как вещественное доказательство», — передает Telegram-канал Mash.

Певица пожаловалась, что ее не пускают в квартиру. По данным журналистов, элитная недвижимость досталась ей в подарок от отца, пишут «Культуромания».

Артистка в недавнем интервью заявляла, что Тюрин регулярно избивал ее и мешал строить карьеру. Мужчина, по ее словам, прошел десять лет тюрем и лагерей.