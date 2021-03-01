Специалист по экономике США рассказал, как снижается роль доллара в России



Россия пытается избавиться от долларовой зависимости. Об этом рассказал на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» специалист по экономике США, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров.

«Много говорится об избавлении от долларовой зависимости, но на сто процентов это не удастся. А вот существенно снизить зависимость от доллара реально. Собственно, сейчас это и происходит. Мы видим, что роль доллара снижается и во внешней торговле России, и в золотовалютных резервах Центробанка и Фонда национального благосостояния», — прокомментировал Захаров.

Захаров полагает, что курс цифрового доллара при этом не изменится. Другой вопрос, если экономические игроки будут переходить на криптовалюту или цифровые валюты, созданные государствами и работающие по принципу блокчейна как криптовалюта. В этом случае существует возможность обхода доллара в международных платежах. Пока Захаров не видит в этом серьезной угрозы для американской валюты, но, если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, такой сценарий вполне реален.

«Это возможно, если крупные компании будут переходить на криптовалюты или государства начнут рассчитываться ими в каких-нибудь условных цифровых юанях или рублях. Такие расчеты потенциально могут потеснить доллар», — прокомментировал Захаров.

При этом запретить цифровые валюты, как считает Захаров, США не удастся, поскольку пока еще ни одному экономическому игроку этого сделать не удалось. Эксперт пояснил, что криптовалюта не связана с государственными институтами, не опирается на Центробанк, и потому, даже если выключить отдельных участников, структура все равно продолжит работать независимо от того, будет ли биржа работать в США или Сингапуре.

Также, по мнению специалиста по экономике США, не следует ждать обвала доллара в этом году. По словам Захарова, американская валюта по наблюдениям последних 5–10 лет ослабевает весной и к концу года обычно укреплялся. Если ничего экстраординарного не произойдет, в этом году ситуация повторится.

Ранее ФАН рассказывал, что стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов в ходе торгов на криптовалютных биржах.