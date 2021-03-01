Матвиенко не исключила повторное голосование по памятнику на Лубянке

Москва, 1 марта. Голосование по памятнику на Лубянской площади может быть проведено повторно. Об этом сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Проведение еще одного голосования потребует большего количества вариантов, добавила Матвиенко. В ходе первого мероприятия горожане выбирали между памятником Александру Невскому и Феликсу Дзержинскому. Мнение жителей столицы разделилось, спровоцировав споры и разногласия.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь заявил, что лучше всего приостановить дискуссию и оставить Лубянку такой, какая она есть на сегодняшний день. Спикер Совфеда при этом сообщила, что голосование может быть проведено еще раз.