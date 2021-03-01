Марина Зудина показала любимое архивное фото покойного Олега Табакова

Москва, 1 марта. Актриса Марина Зудина поделилась в Instagram-аккаунте своим любимым архивным снимком покойного супруга, легендарного артиста и режиссера Олега Табакова.

Олег Табаков На архивной фотографии позирует на фоне театрального постера. Режиссер находится в прекрасном расположении духа: улыбается в камеру и просто излучает позитив. Зудина опубликовала снимок в честь годовщины, которую она считает самой значимой в жизни ее покойного супруга. Именно 1 марта 34 года назад Олег Табаков открыл собственный театр — легендарную «Табакерку».

Подписчики Зудиной в комментариях поблагодарили актрису за напоминание о важном событии. Многие пользователи Сети вспомнили о самых ярких ролях самого Табакова на сцене и в кино.

«Это настоящий Мастер! Его вклад в театральне дело в России сложно переоценить!»; «Как не хватает Олега Павловича — его улыбки и его смеха!»; «Я помню открытие «Табакерки»! В тот год это было самое грандиозное событие в Москве», — написали фолловеры.

Марина Зудина часто публикует архивные фото и видео с мужем. Так, в преддверии Дня защитника Отечества она поделилась видеозаписью, на которой предстала в окружении любимых мужчин — покойного Олега Табакова и сына Павла. Режиссер в кадре держит на руках новорожденного наследника и не скрывает улыбки.