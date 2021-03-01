Новость о майнинге на PlayStation 5 оказалась фейком

Пекин, 1 марта. Китайские энтузиасты сумели убедить Интернет поддельным скриншотом взломанного интерфейса Sony PlayStation 5. Они в штуку заявили, что смогли приспособить приставку для майнинга.

Как известно, добыча криптовалюты ограничена системой игровой консоли. Характеристики PlayStation 5 не подходят для майнинга. Однако китайские пользователи заявили, что им удалось запустить добычу Etherium. В подтверждение своих слов они опубликовали скриншот.

Некоторые пользователи Сети поверили энтузиастам. Но особо внимательные заметили, что на фото присутствует QR-код. Они отсканировали его и выяснили, что новость была всего лишь фейком.

Основной причиной для сомнений стал тот факт, что производительность консоли в играх ниже, чем у видеокарты NVIDIA, передает CyberSport.ru.

Специалисты из США предупредили, что майнинг криптовалют может привести к глобальным экологическим последствиям. Оказалось, все дело в «углеродном следе».