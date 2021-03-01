Дугин назвал Европу несамостоятельной территорией под властью Белого дома

Москва, 1 марта. Лидер Международного евразийского движения Александр Дугин выразил сомнение в исходе переговоров спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом. В беседе с корреспондентом ФАН политолог назвал Евросоюз «несамостоятельными и несуверенными территориями», которые не могут принимать никаких решений.

«Россия-то в данном случае верна себе: мы предлагаем Европе дружбу, предлагаем Европе сотрудничество и выгодное взаимодействие по многим вопросам. Европа, если бы она была суверенной, если бы она была свободной… Безусловно, в новых условиях Россия для нее — отличный партнер во многих смыслах! И с точки зрения общей системы безопасности, и с точки зрения энергоресурсов, но… Европа несуверенна», — заявил Дугин.

Назвав Европу «оккупированной и вассальной», политолог предположил, что сегодня президент США Джо Байден и его администрация резко настаивают на том, чтобы ЕС принимал очередные санкции против России, ужесточал давление и разрывал все формы экономического, стратегического и энергетического партнерства.

«То есть Россия — самостоятельное государство, а Евросоюз — несамостоятельная территория. Разговаривать можно только с теми, кто является господами Европы, а они сейчас находятся в Белом доме. И они — совершенно одержимые глобалистские фанатики», — подвел итог Александр Дугин.

Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем ПАСЕ Хендриком Дамасом запланирована на 15 марта. Речь на ней будет вестись о санкционной политике ЕС в отношении России.