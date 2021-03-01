Самка леопарда Стивена Сигала выбралась из смертельной ловушки и родила котят в Приморье

Москва, 1 марта. Беременная хищница, обитающая на территории заповедника «Земля леопарда», попала в опасную ловушку браконьеров. Однако кошка сумела выбраться из западни.

Приморская кошка по кличке Борте оказалась на территории Китая. Там бедолага попала в ловушку, предназначенную для копытных — она представляет собой петлю, которая впивается в тело жертвы.

Самка леопарда чудом смогла выбраться из западни, однако у нее остался большой шрам на животе. Беременная хищница смогла успешно родить — через некоторое время фотоловушки запечатлели ее в сопровождении двух котят.

В 2015 году хранителем Борте стал американский актер Стивен Сигал. Он дал зверю имя в честь первой жены Чингисхана, родившей полководцу множество наследников.

Ранее ФАН писал о том, что жители Читы выбрали имя для самки амурского леопарда из местного зоопарка. Хищницу назвали Ичель.