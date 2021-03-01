Толстой назвал ЕСПЧ орудием политического давления

Москва, 1 марта. Почвы и причин для сотрудничества России с Советом Европы остается все меньше. Об этом зампред Госдумы РФ Петр Толстой написал в Telegram-канале.

По мнению политика, в настоящее время ни о какой конструктивной повестке и объединительных темах речи не идет.

«Шельмование и демонизация России будут только усиливаться, здесь будут защищать интересы любых народов, кроме русского», — уверен Толстой.

Заместитель председателя Госдумы также считает, что в отношениях России и Европы в ближайшие лет десять ничего не изменится, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) будет оставаться орудием политического давления. Петр Толстой также предполагает, что в скором времени в отношении РФ может быть запущена трехсторонняя процедура для исключения страны из СЕ.

Ранее ЕСПЧ требовал от российских властей немедленного освобождения осужденного блогера Алексея Навального.

В материале Федерального агентства новостей сообщалось, что блогер неоднократно нарушал правила условного срока по делу «Ив Роше», не соблюдая их ни до «лечения» в Берлине, ни после.

НСН ранее публиковала информацию, что следователи подозревают майора полиции в продаже сведений о Навальном