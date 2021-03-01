Омского рэпера насмерть забили заведующий вино-водочным магазином и студент

Омск, 1 марта. Омские следователи направили в суд уголовное дело по факту смертельного избиения местного музыканта. Как стало известно ФАН, в тяжком преступлении обвиняются друзья потерпевшего.

Следователи установили, что 16 октября 2020 года в Омске 27-летний местный рэп-музыкант встретил на улице двух своих друзей детства — 23-летнего заведующего вино-водочным магазином и 17-летнего учащегося речного училища. Пригласил их к себе в гости. Через некоторое время между товарищами в подъезде произошел конфликт, в результате которого хозяина жилища забили до смерти.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящий момент расследование завершено, уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Омска», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Вину они признали частично.

«Все участники потасовки из одного района и хорошо знают друг друга, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Потерпевший пригласил их попить пива у себя дома, встретив на улице. В подъезде между ними началась драка. Обвиняемые были до такой степени пьяны, что даже не смогли вспомнить причину конфликта».

Полицию вызвала соседка, которая вышла на шум в подъезде с мобильным телефоном в руках.

«Она успела снять происходящее. Потом из квартиры вышла и жена музыканта. Женщина вызвала медиков, которые констатировали смерть ее мужа. Один из злодеев является заведующим сетевого вино-водочного магазина, его приятель — учащийся речного училища. На допросе старший из подозреваемых объяснил, что не помнит причину конфликта. Он сказал, что у него до сих пор перед глазами — окровавленная голова убитого им товарища», — резюмировал источник.

Обвиняемые утверждают, что не хотели смерти своему знакомому. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до 15 лет лишения свободы.