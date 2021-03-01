Николя Саркози приговорили к году тюрьмы. События дня. ФАН-ТВ

Суд приговорил Саркози к реальному сроку
Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному — тюремного заключения. Проходившие по делу двое других подсудимых — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.
Путин заявил об эффективности российских вакцин
Российские вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов. Об этом на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой заявил президент РФ Владимир Путин.
«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — подчеркнул Путин.
Скворцова подтвердила это и сообщила об исследованиях препарата, блокирующего части COVID-19. Он абсолютно безопасен для человека, с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции. Новинка получила название «Мир-19».
«Мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и перейдем уже к работе с пациентами, перейдем ко второй фазе», — добавила Скворцова.
Напомним, в настоящее время в России есть три вакцины против коронавируса. «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», о регистрации которого 20 февраля сообщил Михаил Мишустин.
В России появится автоматическая платформа соцуслуг
В России будет создана единая цифровая платформа для автоматического предоставления людям соцпомощи. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
«Правительство утвердило концепцию цифровой трансформации социальной сферы. Она рассчитана на пять лет. Будет создана цифровая платформа, которая позволит автоматически представлять помощь всем, кто в ней нуждается. В проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат», — сказал Мишустин.
Он отметил, что в этом году будет запущен эксперимент, в котором начислением региональных мер соцподдержки займется Пенсионный фонд. Мишустин подчеркнул, что личное взаимодействие людей с различными ведомствами останется.
«Разумеется, цифровая трансформация не заменит личного взаимодействия людей с различными ведомствами. Они по-прежнему будут проводить прием граждан. И если человек захочет, он сможет лично обратиться в государственные структуры для оформления различных компенсаций, пособий, во время живого общения решить все интересующие вопросы. При этом весь процесс назначения социальных мер государственной поддержки будет удобным и быстрым. Это то, к чему мы стремимся в своей работе», — добавил премьер.
МИД РФ анонсировал ответную реакцию Москвы на санкции ЕС
Москва отреагирует на новые санкции стран Евросоюза по делу Алексея Навального. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. Отмечается, что решение Евросоюза одобрить санкции не стало для Москвы сюрпризом, но подобные действия разрушительно действуют на двусторонние отношения. Ранее источник ТАСС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза согласовали новые санкции. Решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в «Официальном журнале», после чего оно вступит в силу. В санкционный список могут попасть чиновники, причастные к аресту и осуждению Навального. В МИД РФ отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную «кнопку».