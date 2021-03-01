Николя Саркози приговорили к году тюрьмы. События дня. ФАН-ТВ

Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному — тюремного заключения. Проходившие по делу двое других подсудимых — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Конституционного суда Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки.

Путин заявил об эффективности российских вакцин

Российские вакцины от COVID-19 эффективно борются против новых штаммов. Об этом на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — подчеркнул Путин.

Скворцова подтвердила это и сообщила об исследованиях препарата, блокирующего части COVID-19. Он абсолютно безопасен для человека, с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции. Новинка получила название «Мир-19».

«Мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и перейдем уже к работе с пациентами, перейдем ко второй фазе», — добавила Скворцова.

Напомним, в настоящее время в России есть три вакцины против коронавируса. «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», о регистрации которого 20 февраля сообщил Михаил Мишустин.