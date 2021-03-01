В НКР для российских миротворцев возвели еще четыре модульных городка

Степанакерт, 1 марта. Четыре дополнительных модульных городка возвели в Нагорном Карабахе для размещения и проживания военнослужащих миротворческого контингента России.

В регионе построено всего восемь таких городков. Последние были возведены в населенных пунктах Мартуни и Степанакерт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия для долгосрочного проживания личного состава и полностью исключить полевые пункты питания, банно-прачечные пункты и полевые склады.

Отмечается, что блочно-модульный городок — это полноценный автономный объект, который включает в себя все необходимые составляющие системы жизнеобеспечения. В местах проживания предусмотрены санузлы, отопление, электроснабжение, вода, а также мебель и бытовая техника.

Ранее президент России Владимир Путин вместе с членами Совбеза РФ рассмотрел возможные варианты разрешения кризиса в Нагорном Карабахе.