Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Юнармейцы России объединились для помощи тяжело больному товарищу

Юнармейцы России объединились для помощи тяжело больному товарищу

Сотни юнармейцев объединились, чтобы поддержать тяжелобольного товарища Степана Игнатенко из поселка Новобурейский Амурской области. Помогают не только деньгами (например, в одной Ингушетии при участии лично главы республики за сутки собрали почти 35 тысяч рублей) — из всех уголков России летят пожелания скорейшего выздоровления.

«Пусть к тебе вернутся силы и бодрость для покорения жизненных вершин!» — пожелали Степану активисты из Воронежской области.

«Мы с тобой, Степа!» — констатируют юнармейцы Самарской области.

«Мы искренне желаем нашему товарищу удачи и скорейшего выздоровления! Мы верим, что он и его мама выдержат все испытания, выпавшие на их долю. А еще надеемся, что есть люди, которые не останутся равнодушными и окажут посильную помощь. Если есть шанс поставить парня на ноги, надо это сделать! Вместе мы сильнее!» — такое послание получил Степан от юнармейцев из Красноярского края.

В стороне от такой беды не смог остаться и начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный. Он записал для Степана послание и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Нам пишут из разных уголков нашей страны, нам пишут даже из США, Белоруссии, Италии, Армении и Анголы. Оттуда, где созданы юнармейские отряды. Это говорит о том, что юнармейскому братству и настоящей дружбе не страшны никакие расстояния. Вместе мы сила!» — отметил Нагорный.

Юнармейцы России объединились для помощи тяжело больному товарищу

Минувшим летом юнармеец Степан Игнатенко повредил позвоночник после неудачного прыжка в воду. Вот уже более трех месяцев четырнадцатилетний подросток провел в больнице прикованным к кровати. Сейчас Степан вернулся домой и за ним ухаживает только мама. Она своими руками сделал несколько тренажеров для сына.

Условия, в которых живет семья, оставляют желать лучшего. Порой не хватает денег даже на еду. При этом в доме надо топить печь и регулярно покупать дрова. Кроме того, подростку требуется реабилитация. Он мечтает попасть к квалифицированным врачам и начать восстанавливаться под их присмотром. Тем более, что есть надежда на полное выздоровление: Степан хоть и не встает, но чувствует ноги.

Сейчас в Интернете идет сбор средств на реабилитацию Степана Игнатенко, но сам подросток и его мама признаются, что для них важен не только каждый рубль, но и каждое слово.

«Ребята, спасибо вам за оказанную помощь, спасибо за такую поддержку, от которой я стал чувствовать себя увереннее и надеется на самое лучшее… Для меня это было так важно и необходимо, и вы пришли мне на помощь. Мама моя от волнения и радости плачет, когда видит ваши обращения и пожелания. Я верю в то, что я буду здоров и в скором времени вернусь в ряды юнармейцев», — написал Степан в своей страничке в социальной сети.

Сейчас Степан регулярно общается со своими подписчиками только через социальные сети. Он говорит, что писать ему очень сложно и ему в этом помогает брат Юра.

Новости партнеров