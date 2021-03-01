Юнармейцы России объединились для помощи тяжело больному товарищу

Сотни юнармейцев объединились, чтобы поддержать тяжелобольного товарища Степана Игнатенко из поселка Новобурейский Амурской области. Помогают не только деньгами (например, в одной Ингушетии при участии лично главы республики за сутки собрали почти 35 тысяч рублей) — из всех уголков России летят пожелания скорейшего выздоровления.

«Пусть к тебе вернутся силы и бодрость для покорения жизненных вершин!» — пожелали Степану активисты из Воронежской области.

«Мы с тобой, Степа!» — констатируют юнармейцы Самарской области.

«Мы искренне желаем нашему товарищу удачи и скорейшего выздоровления! Мы верим, что он и его мама выдержат все испытания, выпавшие на их долю. А еще надеемся, что есть люди, которые не останутся равнодушными и окажут посильную помощь. Если есть шанс поставить парня на ноги, надо это сделать! Вместе мы сильнее!» — такое послание получил Степан от юнармейцев из Красноярского края.

В стороне от такой беды не смог остаться и начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный. Он записал для Степана послание и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Нам пишут из разных уголков нашей страны, нам пишут даже из США, Белоруссии, Италии, Армении и Анголы. Оттуда, где созданы юнармейские отряды. Это говорит о том, что юнармейскому братству и настоящей дружбе не страшны никакие расстояния. Вместе мы сила!» — отметил Нагорный.

Минувшим летом юнармеец Степан Игнатенко повредил позвоночник после неудачного прыжка в воду. Вот уже более трех месяцев четырнадцатилетний подросток провел в больнице прикованным к кровати. Сейчас Степан вернулся домой и за ним ухаживает только мама. Она своими руками сделал несколько тренажеров для сына.

Условия, в которых живет семья, оставляют желать лучшего. Порой не хватает денег даже на еду. При этом в доме надо топить печь и регулярно покупать дрова. Кроме того, подростку требуется реабилитация. Он мечтает попасть к квалифицированным врачам и начать восстанавливаться под их присмотром. Тем более, что есть надежда на полное выздоровление: Степан хоть и не встает, но чувствует ноги.

Сейчас в Интернете идет сбор средств на реабилитацию Степана Игнатенко, но сам подросток и его мама признаются, что для них важен не только каждый рубль, но и каждое слово.

«Ребята, спасибо вам за оказанную помощь, спасибо за такую поддержку, от которой я стал чувствовать себя увереннее и надеется на самое лучшее… Для меня это было так важно и необходимо, и вы пришли мне на помощь. Мама моя от волнения и радости плачет, когда видит ваши обращения и пожелания. Я верю в то, что я буду здоров и в скором времени вернусь в ряды юнармейцев», — написал Степан в своей страничке в социальной сети.

Сейчас Степан регулярно общается со своими подписчиками только через социальные сети. Он говорит, что писать ему очень сложно и ему в этом помогает брат Юра.