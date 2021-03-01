Комментатор Губерниев отреагировал на победу Логинова

Москва, 1 марта. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале радостно отреагировал на победу российского сноубордиста Дмитрия Логинова на чемпионате мира по сноуборду, который проходит в словенской Рогле.

«А Логинов все же чемпион! Настоящий чемпион Логинов! Трехкратный!» — написал Дмитрий.

В феврале Губерниев ждал победы на ЧМ от другого спортсмена — Александра Логинова. К сожалению, биатлонист завоевать призовое место на мировом первенстве не сумел, но покорить вершину смог его титулованный однофамилец. В решающем заезде 21-летний россиянин опередил 40-летнего итальянца Роланда Фишналлера и выиграл свое третье золото на ЧМ.

Другой российский сноубордист Андрей Соболев в той же дисциплине завоевал бронзовую медаль чемпионата.

Ранее ФАН сообщал о том, что сноубордисты в Сочи спасли улетевшего в восьмиметровую яму лыжника-экстремала. Мужчина катался на запрещенной трассе и оказался в глубокой яме. Он получил травмы и не мог выбраться самостоятельно.