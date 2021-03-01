Россия увеличила транзит газа через ГТС Украины

Москва, 1 марта. «Газпром» увеличил транзит газа в Европу через территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные «Газпрома», «Оператора ГТС Украины» и европейских газотранспортных операторов.

Российская компания 27 февраля прокачала через Украину 106 млн кубометров топлива. При этом в период с 17 по 26 февраля объем ежесуточных поставок в среднем составлял 79 млн кубометров в сутки. «Газпром» забронировал на февраль значительно большие объемы транзита. По данным операторов, речь идет о 124,2 млн кубометрах в сутки.

Причиной увеличения поставок российского газа в Европу стала холодная погода. На выходных температура воздуха на европейском континенте вернулась от аномального тепла к средним значениям зимы.

Холодная зима в этом году сыграла на руку «Газпрому». Во-первых, потребность Европы в голубом топливе резко возросла, а во-вторых вслед за спросом выросли и цены на газ. Так, спотовая цена газа достигла 200 долларов за тысячу кубометров. Из-за оттепели котировки газа опустились до 199 долларов, однако есть основания полагать, что продолжение зимнего сезона не позволит им значительно опустится.