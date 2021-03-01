Американист перечислил три крупнейшие ошибки ВВС США



В Военно-воздушных силах (ВВС) США обсуждают необходимость создания новых легких истребителей, что можно расценить как «негласное признание» полного провала программы самолетов F-35 Lightning II. Действительно ли американское авиастроение терпит крах, и какие три крупнейшие ошибки допустили ВВС США, рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Я слежу за многими представителями военной прессы сейчас, особенно за англоязычными источниками. Практически все специалисты Канады, Австралии, и Англии говорят, что за последние 30 лет в Америке были совершены три крупнейшие ошибки, стоившие триллионы долларов. Первой ошибкой стала СОИ (Стратегическая оборонная инициатива), которая ничего из себя не представляла. Второй ошибкой является стелс-технология, на которую было потрачены десятки миллиардов долларов. И третьей ошибкой является проект самолета F-35», — сообщил Рафаэль Ордуханян.

По его словам, у фирмы Lockheed, являющейся автором данного авиационного проекта, есть длинный список коррупционных скандалов. Создание общей платформы универсального самолета для вооруженных сил достигалось таким же способом.

Отметим, для продажи своих военных и пассажирских самолётов авиакомпания дала большие взятки чиновникам ФРГ, Италии, Нидерландов и Японии. В 1976 году факт взятки был обнаружен и обнародован Комитетом иностранных дел Сената США. Так, например, менеджер и лоббист Lockheed Эрнест Хаузер на слушаниях в Сенате США признал, что в 1961 году его корпорация дала взятку в размере $10 млн министру обороны ФРГ Францу Йозефу Штраусу и его партии ХСС для покупки у «Локхид» для бундесвера 916 истребителей Lockheed F-104 Starfighter. В Японии за взятки от «Локхид» был арестован экс-премьер Танака Какуэй, ряд значительных политиков и бизнесменов, а также руководство авиакомпании. Судебный процесс тянулся почти два десятилетия. В феврале 1995 года Верховный суд Японии окончательно признал всех подозреваемых виновными.

Ранее ФАН сообщал, Пентагон намерен в кратчайшие сроки создать новый истребитель, чтобы заменить самолеты F-35, которые полностью себя дискредитировали.