8 марта: как отдыхаем на Женский день 2021, история и традиции, подарки, поздравления

Один из самых любимых в России и на постсоветском пространстве праздников — это, без сомнения, 8 марта. Международный женский день в нашей стране давно утратил свой революционный дух, сегодня это просто праздничный день, когда чествуют женщин всех возрастов — от мала до велика. Впрочем, в наши дни, как и в начале прошлого века, феминистские организации используют 8 марта как отличный повод заявить о правах женщин, а также в очередной раз поднять голос против домашнего насилия.

Как отдыхаем на 8 марта в 2021 году

Женский день в 2021 году подарит россиянам три выходных дня — с субботы, 6 марта, по понедельник, 8 марта, включительно. В пятницу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на час.

Отметим, в нашей стране 8 марта является выходным днем с 1965 года (тогда как День защитника Отечества только с 2004). Изначально праздник 8 марта был связан с борьбой женщин на свои права, о его истории и традициях подробно рассказано в материале ФАН. С 1977 года по решению ООН 8 марта считается Международным днем борьбы за права женщин.

Когда и как поздравлять с 8 марта

По российской традиции, в учебных и профессиональных коллективах «прекрасную половину» поздравляют в последний перед праздниками рабочий день: в 2021 году — это пятница, 5 марта. В семейном кругу женщин принято поздравлять с утра 8 марта.

Что дарить на 8 марта

Обязательным подарком на 8 марта считаются цветы, а также все, что может порадовать женщин: дорогой парфюм, драгоценности и так далее, а также романтичные нематериальные подарки. Например, оплаченный поход в спа-салон, приглашение в ресторан на ужин, билеты в театр, поездка на отдых, сертификат в дорогой магазин и другие милые сердцу вещи. Не менее популярны в качестве подарка различные девайсы и гаджеты.

Выбирая подарок, особенно для поздравления женщин в офисе, мужчинам нужно проявить фантазию и креативность, но это не у всех получается. Поэтому перед 8 марта хитами продаж всегда бывают недорогие парфюмерные наборы, бижутерия, забавные сувениры, сладости.

Какой подарок выбрать для мамы, жены, подруги, бабушки или дочери, читайте в материалах ФАН.

Как церковь относится к 8 марта

Церковь не в восторге от праздника 8 марта, поскольку Международный женский день имеет явные антирелигиозные корни. Однако, как правило, священники не возражают против отмечания 8 марта. В 2021 году женский праздник выпадает на Масленицу, когда, как говорится, сам Бог велит как следует повеселиться.

В православии женскими праздниками принято считать не 8 марта, а День жен-мироносиц, а также День семьи, любви и верности. Праздник в честь жен-мироносиц связан с Пасхой, в 2021 году для православных он наступит 16 мая. День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля, когда поминают святых Петра и Февронию.

Милые поздравления с 8 марта для любимых

В век Интернета поздравить женщин всех возрастов в их праздник можно с помощью SMS-сообщений. Предлагаем несколько вариантов забавных поздравлений для женщин с 8 марта.

***

Пусть мечты осуществятся

В этот мартовский денек!

Живи, родная, как царица,

Пусть захлестнет любви поток!

Пусть всегда твоя улыбка

Будет радостно сиять!

Ты красива, безупречна,

Краше просто не сыскать!

***

8 марта, всем ура!

Так веселимся ж до утра!

Мы милых женщин поздравляем.

Мы их всем сердцем обожаем!

Без них — ну просто никуда:

Без них не жизнь, а скукота!

Всем женщинам желаем счастья,

Пусть любят вас всегда со страстью.

Вы мир собою украшайте

И море счастья получайте!

***

С днем 8 марта

Поздравляем, дамы,

Пусть вокруг героями

Все мужчины станут.

Сменят пусть на фартуки

Костюмы и футболки,

Обед пусть приготовят

И сделают уборку.

Проверят у детей

Домашние задания

И всегда на вас пускай

Смотрят с обожанием.

Аккордом заключительным

И финалом будет,

Если каждый день они

Станут мыть посуду.

Пусть эту дорогу

Мужчины все пройдут

И счастье, и любовь всем женщинам дадут.