8 марта: как отдыхаем на Женский день 2021, история и традиции, подарки, поздравления

Один из самых любимых в России и на постсоветском пространстве праздников — это, без сомнения, 8 марта. Международный женский день в нашей стране давно утратил свой революционный дух, сегодня это просто праздничный день, когда чествуют женщин всех возрастов — от мала до велика. Впрочем, в наши дни, как и в начале прошлого века, феминистские организации используют 8 марта как отличный повод заявить о правах женщин, а также в очередной раз поднять голос против домашнего насилия.
Как отдыхаем на 8 марта в 2021 году
Женский день в 2021 году подарит россиянам три выходных дня — с субботы, 6 марта, по понедельник, 8 марта, включительно. В пятницу, 5 марта, рабочий день будет сокращен на час.
Отметим, в нашей стране 8 марта является выходным днем с 1965 года (тогда как День защитника Отечества только с 2004). Изначально праздник 8 марта был связан с борьбой женщин на свои права, о его истории и традициях подробно рассказано в материале ФАН. С 1977 года по решению ООН 8 марта считается Международным днем борьбы за права женщин.
Когда и как поздравлять с 8 марта
По российской традиции, в учебных и профессиональных коллективах «прекрасную половину» поздравляют в последний перед праздниками рабочий день: в 2021 году — это пятница, 5 марта. В семейном кругу женщин принято поздравлять с утра 8 марта.
Что дарить на 8 марта
Обязательным подарком на 8 марта считаются цветы, а также все, что может порадовать женщин: дорогой парфюм, драгоценности и так далее, а также романтичные нематериальные подарки. Например, оплаченный поход в спа-салон, приглашение в ресторан на ужин, билеты в театр, поездка на отдых, сертификат в дорогой магазин и другие милые сердцу вещи. Не менее популярны в качестве подарка различные девайсы и гаджеты.
Выбирая подарок, особенно для поздравления женщин в офисе, мужчинам нужно проявить фантазию и креативность, но это не у всех получается. Поэтому перед 8 марта хитами продаж всегда бывают недорогие парфюмерные наборы, бижутерия, забавные сувениры, сладости.
Какой подарок выбрать для мамы, жены, подруги, бабушки или дочери, читайте в материалах ФАН.
Как церковь относится к 8 марта
Церковь не в восторге от праздника 8 марта, поскольку Международный женский день имеет явные антирелигиозные корни. Однако, как правило, священники не возражают против отмечания 8 марта. В 2021 году женский праздник выпадает на Масленицу, когда, как говорится, сам Бог велит как следует повеселиться.
В православии женскими праздниками принято считать не 8 марта, а День жен-мироносиц, а также День семьи, любви и верности. Праздник в честь жен-мироносиц связан с Пасхой, в 2021 году для православных он наступит 16 мая. День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля, когда поминают святых Петра и Февронию.
Милые поздравления с 8 марта для любимых
В век Интернета поздравить женщин всех возрастов в их праздник можно с помощью SMS-сообщений. Предлагаем несколько вариантов забавных поздравлений для женщин с 8 марта.
***
Пусть мечты осуществятся
В этот мартовский денек!
Живи, родная, как царица,
Пусть захлестнет любви поток!
Пусть всегда твоя улыбка
Будет радостно сиять!
Ты красива, безупречна,
Краше просто не сыскать!
***
8 марта, всем ура!
Так веселимся ж до утра!
Мы милых женщин поздравляем.
Мы их всем сердцем обожаем!
Без них — ну просто никуда:
Без них не жизнь, а скукота!
Всем женщинам желаем счастья,
Пусть любят вас всегда со страстью.
Вы мир собою украшайте
И море счастья получайте!
***
С днем 8 марта
Поздравляем, дамы,
Пусть вокруг героями
Все мужчины станут.
Сменят пусть на фартуки
Костюмы и футболки,
Обед пусть приготовят
И сделают уборку.
Проверят у детей
Домашние задания
И всегда на вас пускай
Смотрят с обожанием.
Аккордом заключительным
И финалом будет,
Если каждый день они
Станут мыть посуду.
Пусть эту дорогу
Мужчины все пройдут
И счастье, и любовь всем женщинам дадут.