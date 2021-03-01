Донбасс сегодня: юг ДНР под огнем минометов, в ВСУ заканчиваются американские «Хаммеры»

Донбасс, 1 марта. Украинские силовики обстреляли южные населенные пункты ДНР из 82-мм минометов. В Луганской области при вырубке лесов ранены двое солдат ВСУ. Подаренные Киеву американцами военные внедорожники выходят из строя и не подлежат ремонту. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки в Донбассе было спокойнее обычного. Зафиксировано всего четыре обстрела со стороны украинских военизированных формирований. Все провокации были сосредоточены на мариупольском направлении обороны Донецкой Народной Республики. Киевские силовики стреляли из противотанковых гранатометов и 82-мм минометов, применялось также стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

Небоевые потери ВСУ

Незаконная деятельность украинских силовиков в зоне Операции объединенных сил зачастую сопровождается потерями с их стороны, констатируют в управлении Народной милиции Луганской Народной Республики. В ЛНР военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ по приказу командира соединения занимаются вырубкой лесов. Это делается как для маскировки средств поражения, так и для оборудования позиций, в том числе и ложных.

Во время недавней вырубки десантниками деревьев один из стволов упал на противопехотные мины, три из которых сдетонировали. В результате ранения получили двое военных. В оборонном ведомстве ЛНР отмечают, что боеприпасы были установлены другим подразделением, которое не потрудилось поставить об этом в известность своих сослуживцев. Командир бригады, чтобы избежать ответственности, не доложил об этом инциденте в штаб, уточняют в Луганске.

Американские «Хаммеры» оказались непригодны для ВСУ

Американские бронированные машины «Хаммер», поставленные в элитные части украинской армии в качестве военной помощи, продолжают выходить из строя, сообщают в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики. В 35-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ на ходу остались всего лишь две машины из 12. Остальные вышли из строя и не подлежат восстановлению из-за отсутствия запасных частей.