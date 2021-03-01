Захарова надеется на прозрачную работу с Германией по Навальному

Москва, 1 марта. Российская сторона рассчитывает на прозрачную работу вместе с Германией по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, Москва рассчитывает на сотрудничество с Берлином по ситуации с Навальным после призыва Совета по правам человека ООН.

Представители ООН ранее призвали страны к международному расследованию ситуации вокруг Навального.

Федеральное агентство новостей сообщало, что суд Москвы объяснил отмену условного срока блогера.